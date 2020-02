थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बोले- पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए बेताब, लेकिन...

थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "हथियार (सिग सएर असॉल्ट राइफलें तथा स्पाइक एन्टी-टैंक मिसाइलें) हासिल हो चुके हैं और उनकी तैनाती कर फॉरवर्ड इलाकों में तैनात फौज को सौंपा जा रहा है." जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, "कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली ग्रेनेड फेंकने, IED हमले करने और गोलीबारी करने जैसी वारदात में पिछले छह महीने में बेहद कमी आई है."

Army Chief General Manoj Mukund Naravane to ANI: Terrorist initiated incidents like grenade throwing and improvised explosive device (IED) attacks or firings have seen a marked decline in the last six months in the Kashmir valley. https://t.co/qQvh02o8OU

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, "नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. ऐसा होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान लॉन्चपैडों और अलग-अलग कैम्पों से आतंकवादियों को आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है. सर्दियों की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है और वह संघर्षविराम उल्लंघन पर उतर आया है."

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि घुसपैठ की उनकी अधिकतर कोशिशें नाकाम कर दी गईं. जो हमें दिख रहा है, वह यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए बेताब है."

Army Chief General Manoj Mukund Naravane: He (Pakistan) has not been successful as most of the infiltration attempts have been foiled. As we have seen, he is getting desperate to push them (terrorists) across. https://t.co/hLhCR9NIDr