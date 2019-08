जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म : जयंत सिन्हा ने पीएम मोदी की तस्वीर शेयर कर कहा- एक भारत, श्रेष्ठ भारत

राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म करने के ऐलान के साथ ही भगवा खेमे में खुशी लहर की है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज जम्मू-कश्मीर के लिए शहीद होने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हो गया है. वहीं एक और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जिसमें पीएम मोदी एक धरने पर बैठे हैं और पीछे एक बैनर लगा है, '370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ'. उन्होंने कहा, 'भारत एक है, एक भारत, श्रेष्ठ भारत'. आपको बता दें कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी का मुख्य मुद्दा रहा है. नेहरू मंत्रिमंडल से अलग होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहला आंदोलन कश्मीर को लेकर किया था. उनका नारा 'एक देश दो विधान नहीं चलेगा'. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय कश्मीर जाने के लिए परमिट की व्यवस्था का विरोध कर रहे थे और उनको जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया जहां उनकी मौत हो गई.

