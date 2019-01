अरुण जेटली का राहुल गांधी पर हमला: 'आपातकाल की तानाशाह' के पोते ने दिखाया अपना असली DNA, छद्म उदारवादी चुप क्यों हैं?

वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley)ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)पर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने राहुल पर निशाना साधने के लिए टि्वटर का सहारा लिया है. उन्होंने कहा कि 'आपातकाल की तानाशाह' के पोते ने अपना असली डीएनए दिखा दिया. उन्होंने यह निशाना न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए पीएम मोदी (PM Modi) के इंटरव्यू को लेकर राहुल द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर साधा है.

राहुल ने बुधवार को लोकसभा में अपने भाषण में कहा था कि पीएम मोदी ने ‘पूर्वनियोजित साक्षात्कार' दिया. इसका बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से इसका मजाक बनाया था. उन्होंने कहा था, ‘क्या आपने प्रधानमंत्री का मंगलवार का साक्षात्कार देखा? वह हंस रहे थे. अनुकूल पत्रकार (साक्षात्कार ले रही थी). वह सवाल पूछ रही थीं और प्रधानमंत्री के जवाब भी दे रही थीं.'

राहुल ने राफेल पर 'PM की परीक्षा' से पहले ही बताए सवाल, पूछा- खुद हल करेंगे या...

इस पर वित्त मंत्री जेटली ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, ' 'आपातकाल की तानाशाह' के पोते ने अपना असली डीएनए दिखा दिया है. उन्होंने एक स्वतंत्र संपादक को डराया और धमकी दी है.' इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'छद्म उदारवादी चुप क्यों हैं? एडिटर्स गिल्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार है.'

The Grandson of the ‘Emergency dictator' displays his real DNA – attacks and intimidates an independent Editor.