अरुण जेटली की जयंती आज: PM मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘मैं अपने मित्र अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं. उनके ओजस्वी व्यक्तित्व, बुद्धिमता, कानूनी समझ और हाजिरजवाबी को वे सभी लोग याद करते हैं, जिन्होंने उनसे निकटता से बातचीत की है. उन्होंने भारत की प्रगति के लिए अथक मेहनत की.''

Remembering my friend, Arun Jaitley Ji on his birth anniversary. His warm personality, intellect, legal acumen and wit are missed by all those he closely interacted with. He worked tirelessly for India's progress.

Remembering a great friend, Shri Arun Jaitley ji on his jayanti. He was an outstanding parliamentarian, whose knowledge and insights had very few parallels. He made a lasting contribution to Indian polity and served the nation with great passion & devotion. My heartfelt tributes.