PM मोदी के साथ बैठक के बाद अरुणाचल के CM ने किया ट्वीट- '15 अप्रैल को हट जाएगा लॉकडाउन', फिर कर दिया डिलीट

हालांकि इस ट्वीट को डिलीट करने के बाद उन्होंने अन्य ट्वीट करके सफाई भी दी. उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''लॉकडाउन अवधि के संबंध में ट्वीट एक अधिकारी द्वारा अपलोड किया गया था, जिसकी हिंदी की समझ सीमित है और इसलिए उसे हटा दिया गया.'' फिलहाल प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कोरोनावायरस पर प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की. उन्होंने यह भी कहा, ''अभी युद्ध शुरू हुआ है. हमें कोई गलती नहीं करनी है. 24 घंटे हमें सतर्क रहना होगा; एकजुट रूप से हमें COVID19 के प्रकोप को हराने के लिए लड़ना पड़ेगा.''

War has just began now. We can never be contended. Let us no mistake. Every 24 hours we must be alert; unitedly we must fight to defeat the outbreak of #COVID19. PM @narendramodi@MoHFW_INDIA#IndiaFightsCorona#coronaviruspic.twitter.com/w0HulZJxh3