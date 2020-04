अरुणाचल प्रदेश का पहला कोरोना संक्रमित मरीज हुआ ठीक, मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी

अरुणाचल प्रदेश का पहला कोरोना संक्रमित मरीज अब ठीक हो चुका है. मरीज का तीसरा टेस्ट किए जाने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है. इससे पहले मरीज को 13 दिन आइसोलेशन में रखा गया था और डॉक्टर लगातार मरीज की निगरानी कर रहे थे. यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खुद ट्वीट कर दी है. बता दें कि देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 377 हो गई जबकि इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,439 है.

The first positive (coronavirus) case of Arunachal has tested negative today after conducting the 3rd test. He was kept in isolation for 13 days, under the observation of doctors. Repeat sample is being collected today again: Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh pic.twitter.com/yuuoeMc4EF