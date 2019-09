रवीश कुमार को मिले रेमॉन मैगसेसे सम्मान पर आया राजनेताओं का रिएक्शन, कहा- आप पर भारतीयों को...

NDTV के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को मिले रेमॉन मैगसेसे सम्मान पर अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रवीश कुमार को इस सम्मान के लिए बधाई दी है. उन्होंने रवीश कुमार को बधाई देते हुए एक ट्वीट भी किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि रवीश आपको बधाई! हर भारतीय को आप पर गर्व है. वहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी रवीश कुमार को रैमॉन मैसेसे सम्मान मिलने पर खुशी जताई.

Congratulations Ravish! Every Indian is proud of u. https://t.co/7di0cpAfDD