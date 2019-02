भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर बोले अरविंद केजरीवाल- बहादुर पायलटों को सलाम, आपने हमें गौरवान्वित किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एलओसी पार कर और कुछ पाकिस्तान भीतरी हिस्सों में हवाई हमले करने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पायलटों की सराहना की. अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘मैं भारतीय वायु सेना के पायलटों की बहादुरी को सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बना कर हमें गौरवान्वित किया है.'

सूत्रों ने बताया कि माना जा रहा है कि भारत ने मंगलवार को तड़के एलोसी पार कर हवाई हमला किया और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि जैश के कई कैंपों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में पाकिस्तान स्थित कई आतंकवादी समूहों के शिविरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद और चकोट में स्थित आतंकी कैंपों को भी तबाह कर दिया.

I salute the bravery of Indian Air Force pilots who have made us proud by striking terror targets in Pakistan