अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनका पुराना वादा याद दिलाया, चुनाव में घेरने की तैयारी

आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अभियान शुरू कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को साल 2013 और 2014 में बीजेपी द्वारा किया गया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा याद दिलाया.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए फैसले में दिल्ली सरकार को उसके अधिकार और सीमाएं बता दीं. उप राज्यपाल के अधिकार भी स्पष्ट कर दिए. इससे निराश आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपील की.

सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी

अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, "सर, दिल्ली भी अपने स्थापना दिवस का इंतजार कर रही है. आपने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे. कृपा करके ऐसा करें सर. दिल्ली के लोग 70 सालों से नाइंसाफी झेल रहे हैं."

Sir. Delhi is also waiting for its statehood day. U had promised to the people of Delhi that you wud grant full statehood to Delhi. Kindly do it sir. People of Delhi have faced injustice for 70 years now. https://t.co/qj9AyIrL8X