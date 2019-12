ओवैसी की नीतीश कुमार को नसीहत, बोले- PM मोदी और अमित शाह सामान्य राजनीतिज्ञ नहीं, देश की खातिर BJP छोड़िए

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने रविवार को बिहार के किशनगंज में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध जताने के लिए जनसभा रैली की. इस दौरान बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद है. मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को सामान्य राजनीतिज्ञ न होने की बात कही, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजग गठबंधन से अलग होने की नसीहत भी दे डाली.

ओवैसी का हमला- 'CAA, NPR और NRC के जरिये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं PM मोदी'

बिहार के किशनगंज में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''नरेंद्र मोदी और अमित शाह सामान्य राजनीतिज्ञ नहीं हैं, नीतीश कुमार साहब इन लोगों को छोड़ दें, खुद को भाजपा से अलग कर लें, हम सब आपका समर्थन करेंगे. आपने बिहार में अपने लिए एक नाम बनाया है, देश की खातिर भाजपा छोड़िए.''

Asaduddin Owaisi, AIMIM in Kishanganj, Bihar: Narendra Modi & Amit Shah are not normal politicians, Nitish Kumar sahab leave these people, disassociate yourself from BJP, we all will support you. You have made a name for yourself in Bihar,leave BJP for the sake of country.(29.12) pic.twitter.com/9ew8H8ZZUJ