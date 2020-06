मस्जिदें खुलने से पहले ओवैसी ने मुस्लिमों से की अपील, कहा- 8 जून के बाद ऐसे होनी चाहिए नमाज़

बुधवार को ओवैसी ने ट्विटर पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मस्जिदों को मुफ्तियों को चाहिए कि कोरोनावायरस के दौर में वो नमाज़ियों के लिए नए नियम बनाएं. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'यह वायरस कहीं नहीं जा रहा. ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि हम 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थलों पर जरूरी बचाव करें. मैंने मुस्लिमों और खासकर मुफ्तियों से ये कुछ नियमों का पालन करने की दरख्वास्त की है- मस्जिदों से कालीन हटा ली जाए और लोग फर्श पर नमाज़ पढ़ें. वरिष्ठ नागरिकों और किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को जून के अंत तक भीड़-भाड़ में आने से मना करें. वज़ु घर से ही करके आएं. मस्जिदों में वज़ु और टॉयलेट की सुविधाएं बंद रखें. नमाज़ पढ़े जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उचित दूरी बनाए रखें.

-Explain to senior citizens & people with comorbidities that it's best to avoid congregations at least till the end of June -Offer wazu at home, keep the toilets & wazu facilities in mosques closed -Maintaining a gap between 2 namazis during congregational prayers [3/n]

ओवैसी ने इसके अलावा धार्मिक स्थलों के खुलने के मौके पर उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों के लिए नियम लाने का भी प्रस्ताव रखा. उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तेलंगाना डीजीपी और मुख्य सचिव से आग्रह करता हूं कि वो सभी धार्मिक समुदायों के बड़े लोगों के साथ मीटिंग बुलाएं ताकि राज्य के हर धार्मिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नए नियम बनाए जा सकें.'

I request @TelanganaCMO@TelanganaDGP & Chief Secy., Telangana to call for a meeting of ALL religious scholars from across communities so that we can evolve certain social distancing guidelines that should be followed in all places of worship in the state. [1/n]