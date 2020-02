UP पुलिस ने डॉ. कफील पर लगाया NSA तो औवेसी बोले- एक डॉक्टर नहीं, 'ठोक देंगे' बयान देने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने डॉ. कफील पर रासुका लगाए जाने को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर नहीं, बल्कि 'ठोक देंगे' जैसे बयान देने वाले असलियत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. औवेसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'उत्तर प्रदेश में दलितों, मुस्लिमों और विरोधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार रासुका का इस्तेमाल कर रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर खतरा नहीं है. एक मुख्यमंत्री जो 'ठोक देंगे' और 'बोली नहीं तो गोली' जैसे बयान देता है, वह पक्का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.'

बता दें, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में मथुरा जिला कारागार में कैद डॉ कफील खान की जमानत पर शुक्रवार को रिहाई से पहले ही उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया गया है.

In UP, NSA has been repeatedly used by Yogi to target & persecute Dalits, Muslims & dissidents. A doctor is not a threat to national security. A CM saying “thok denge” & “boli nahi toh goli” is definitely a threat to national security#RepealNSA#ReleaseDrKafeel