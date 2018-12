योगी आदित्यनाथ ने भगाने की बात कही तो ओवैसी बोले- पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने वालों से पूछो

Asaduddin Owaisi in Malakpet, Hyderabad: Inke UP CM Hyderabad mein tapak gaye. Bechare UP CM keh rahe hain ki agar Telangana mein BJP ki govt banegi to Owaisi ko bhaga denge, jis tarah Nizam ko bhagaye theyy. Main inko pooch raha hoon, ye bhagana ki baat tum kab se kar rahe ho? pic.twitter.com/2wr6FpKYai