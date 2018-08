असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर निशाना- मैंने मोदी को गले लगाया होता तो मेरे खिलाफ फतवे जारी हो जाते

No-Confidence Motion was moved against Modi & they hug the same person against whom they moved the motion. If I had gone&shook hands with Modi, fatwa would have got issued against me. But when he (Rahul Gandhi) hugged Modi, Congressmen didn't utter a word: Asaduddin Owaisi(5 Aug) pic.twitter.com/5wRq4VIGpm

ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जो लोग मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये थे उन्होंने बाद में गले भी लगा लिया. अगर मैंने मोदी से हाथ और गले लगाया होता तो फतवा जारी हो जाता. लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को गले लगाया, कांग्रेस नेताओं ने एक भी शब्द नहीं बोला.ओवैसी यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक विवादित बयान भी दे डाला. गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी काटने की घटना की जिक्र करते हुये उन्होंने कहा, 'मस्लिम की दाढ़ी काट दी गई. मैं उनको और उनके बाप को बता रहा हूं, तुम हमारा गला काट दो, हम मुस्लिम ही रहेंगे. हम तुमको इस्लाम कबूल करवायेंगे और दाढ़ी रखवायेंगे.

Muslim man's beard was shaved off. Those who did it,I am telling them & their fathers, even if you slit our throat,we'll be Muslims.We'll convert you to Islam & will make you keep beard: A Owaisi. Muslim man registered FIR (2 Aug) when his beard was forcibly shaved off in Haryana pic.twitter.com/MONqKeKllP