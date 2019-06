AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला- Tweet कर पूछा इस सवाल का जवाब...

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में बेरोजगारी के 'रिकॉर्ड' पर पहुंचने, खुदरा महंगाई दर के पिछले छह महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर होने सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र की राजग सरकार पर निशाना साधा. हैदराबाद से सांसद ओवैसी (Asaduddin Owaisi Tweet) ने ट्वीट किया, 'बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर, ऑटो उद्योग में 'अस्थायी' तौर पर उत्पादन बंद होना, मुद्रास्फीर्ति दर का पिछले सात महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचना, देश के 50 फीसदी हिस्से में सूखे जैसी स्थिति, ग्रामीण आय में नकारात्मक वृद्धि और इस सबके बावजूद सेंसेक्स का 40,000 पर होना! किसका साथ, किसका विश्वास?'

