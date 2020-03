कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबादी स्टाइल में की अपील - "वक्त ज़ाया नक्को करो..."

कोरोनावायरस खतरे को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है. इस बीच कई लोग अपनी तरफ से जरूरतमंदों की मदद करने में लगे हैं और उन्हें खाने-पीने समेत अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं. हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में हैदराबादी स्टाइल में लिखा- "प्यारे, ऐसा वक्त इंशाअल्लाह फिर नहीं आएन्गा... ये वक्त भाईचारगी, मोहब्बत और इंसानियत का है... ऐसेइच ज़ाया नक्को जाने दो... इस मौके पर इसी तरह काम आएं, जैसे R&R चैरिटेबल ट्रस्ट के ये वॉलंटियर आ रहे हैं..."

इस ट्वीट के साथ ओवैसी ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसके कुछ लोग लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाने का पैकेट दे रहे हैं. ओवैसी ने अपने दूसरी ट्वीट में कहा, "मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि यह मुश्किल भरा दौर है. कृपया करके राहत उपायों का दरुपयोग न करें. यह मदद उनके लिए जिनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिन्हें हैदराबादी 'पेट भरे लोग' कहते हैं.

Pyaarey, aisa waqt inshallah phir nahi aainga. Ye waqt bhai-chargi, mohabbat aur insaaniyat ka hai, aisi'ich zaya nakko jaane do! Let's rise to the occasion like these volunteers from R&R Charitable Trust have pic.twitter.com/WCKOD4rQ01