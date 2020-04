कोरोना से जंग : दफनाने को लेकर ओवैसी ने की मुस्लिमों से अपील- किसी को खोना मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन याद रहे...

एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने तेलंगाना सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं. यह सुनिश्चित करना सभी मुसलमानों पर निर्भर करता है कि नमाज-ए-जनाजा का मतलब भीड़ नहीं है. आदर्श रूप से 2 लोगों को ततफीन में भाग लेना चाहिए और कब्रिस्तान में ही नमाज-ए-जनाजा किया जाना चाहिए.'

AT NO COST should more than 5 people gather for the burial. Losing a loved one is a difficult thing for us, but please remember that you owe a larger responsibility to those around you. Do not put them at risk. #CoronaUpdate#covid19