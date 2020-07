लद्दाख में चीन के पीछे हटने की खबर पर ओवैसी ने पूछे सवाल, कहा- जब घुसे ही नहीं, तो पीछे कैसे हट रहे हैं?

बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीनी स्टेट काउंसिलर वांग यी से फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए आपसी सहमति से दोनों देशों के जवानों को LAC से वापिस बुलाए जाने और भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच डि-एस्केलेशन की प्रक्रिया के जरिए शांति कायम करने को लेकर बातचीत की गई.

Therefore, they agreed that it was necessary to ensure at the earliest complete disengagement of troops along LAC & de-escalation from India-China border areas for full restoration of peace and tranquillity: Ministry of External Affairs

उनके इस बयान पर ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा, 'मेरे तीन सवाल हैं...

1. क्या 'de-escalation' का मतलब यह है कि 'चीन जो चाहता है उसे करने दिया जाए?'

2. प्रधानमंत्री के मुताबिक, 'न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है' तो फिर डि-एस्केलेशन किस बात का?

3. हम चीन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, उसने तो डि-एस्केलेशन को लेकर 6 जून को भी सहमति जताई थी?

I've 3 queries:

1 By ANY chance does "de-escalation" mean "Let China do what it wants?"

2 According to @PMOIndia "na koi ghusa hai, na koi ghusa hua hai", then why "de-escalation"?

3 Why're we trusting China when it's betrayed June 6 agreement, which also promised "de-esclation"? https://t.co/AgG4dFoDB0