मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा- फैसला अकेले कैसे कर लिया?

लोकसभा सांसद असदुद्दीन औवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मॉनसून सत्र से प्रश्नकाल को निलंबित करने (No Question Hourin Monsoon Session) के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बुधवार को एक साथ कई सारे ट्वीट किए और सवाल उठाया कि आखिर प्रश्नकाल हटाए जाने का फैसला केंद्र ने अकेले कैसे कर लिया? उन्होंने इसके साथ ही प्रश्नकाल कराए जाने को लेकर सुझाव भी रखे. उन्होंने अपने ट्वीट में लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को ट्वीट करते हुए लिखा, 'सम्माननीय लोकसभा स्पीकर, अधिकारों का विभाजन संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है. संसद के पास सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों पर सवाल उठाने का अधिकार है. हमें सवाल पूछने और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए चुना गया है. एक ऐसा सत्र रखना जिसमें बस सरकार अपना काम-काज करेगी, हमे ऐसा करने से रोकता है.'

There's a requirement for 15 days' notice period for questions & I request that questions from members be accepted starting today so that the House can take up questions well within time. It's also your discretion to reduce the notice period u/r 33 of LS Rules of Procedure