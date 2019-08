असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- सेकुलरिज्म के कुली नहीं बन सकते मुस्लिम, अपने समुदाय से चुनें नेता

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी की सरकार भारत के मुस्लिमों को सेकंड क्लास नागरिक बनाना चाहती है और भारत के मुस्लिम इस बात का एहसास नहीं करते. भारत के मुस्लिमों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि हम बहुत समय तक सेकुलरिज्म के कुली नहीं बन सकते तो हमारा वोट सेकुलर पार्टियों के पास क्यों जाना चाहिए. मुस्लिमों को अपने समुदाय में राजनीतिक नेतृत्व खोजना चाहिए. यह इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं.'

कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर ओवैसी ने फिर साधा निशाना, बोले- बेगानी शादी में ट्रंप दीवाने हो रहे हैं

We should realise that we can no longer be 'coolies of secularism'. Why should our vote go to the so-called secular parties?

Muslims must find political leadership from within their community. It's the only way to ensure that constitutional rights are given to us. pic.twitter.com/m4mudnxVuI