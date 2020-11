ओवैसी का BJP पर पलटवार- हिम्मत है तो भारतीय सीमा में घुसी चीनी फौज पर करो सर्जिकल स्ट्राइक  

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में एक सभा का वीडियो भी शेयर किया है. उन्होंने सभा में कहा, "बीजेपी वालों अगर सर्जिकल स्ट्राइक कहीं करनी है तो असदुद्दीन ओवैसी जिसको तुम भड़काऊ भाषण देने वाला कहते हो, अगर हिम्मत है तो लद्दाख में जहां चीन की फौज भारत की सरजमीं पर महीनों से बैठी है, वहां सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं लेते हैं."

Some context for people outside Hyderabad: in the ongoing MUNICIPAL polls, BJP has promised a SURGICAL STRIKE against the people of Hyderabad if they win



They don't show this bravado in Ladakh, where China has occupied Indian territory pic.twitter.com/kyfhKGMMuE