असदुद्दीन ओवैसी बोले- कोई कानून ‘एक को छोड़कर’ छह समूहों को नागरिकता दे तो...

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया कि ‘धार्मिक आधार' पर दी गई नागरिकता संविधान के ‘विपरीत' है, जो विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने के लिए पर्याप्त कारण है. वह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उन टिप्पणियों पर जवाब दे रहे थे जिनमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष इस कानून पर झूठ फैला रहा है. शाह ने कहा था कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि छीनने के लिए. ओवैसी ने कहा कि यदि कोई कानून ‘एक को छोड़कर' छह समूहों को नागरिकता प्रदान करता है तो इसका मतलब केवल नागरिकता देने से मना करना है.

If a law confers citizenship on 6 groups but excludes only 1, then it's a law to deny citizenship



Shah sb may not like the Constitution, but he has to work within its limits. Citizenship on religious basis is antithetical to our Constitution & that's reason enough to oppose it https://t.co/H44s4cMUwp