AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला, दी यह हिदायत...

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर जमकर हमला बोला. हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इमरान खान को अपने देश की चिंता करने की हिदायत दी. ओवैसी ने पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक बांग्लादेशी वीडियो पोस्ट करके उसे भारत से संबंधित वीडियो होने का झूठा दावा किया. उन्होंने कहा, 'इमरान खान, आप अपने देश की चिंता कीजिए. हम आपको बताना चाहते हैं, हमें कभी याद भी नहीं कीजिए. हमने जिन्ना के गलत सिद्धांत, संदेश को खारिज कर दिया है. हमें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है और हम इंशाल्लाह अपने जीवन के अंतिम दिन तक गर्वित भारतीय मुसलमान रहेंगे.'



Asaduddin Owaisi, AIMIM in Hyderabad: Pakistan's Prime Minister posted video from Bangladesh falsely claiming it to be from India. Mr Khan you worry about your own country. We have rejected wrong theory of Jinnah, we are proud Indian Muslims and will remain so. pic.twitter.com/LnkEqUTGkD