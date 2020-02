असदुद्दीन ओवैसी ने RSS चीफ मोहन भागवत से पूछा- ये भी बताएं कि हर कोई क्यों आंदोलन कर रहा है?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) शनिवार को गुजरात में थे. अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'दुनियाभर के देश एक-दूसरे के करीब आए हैं, हालांकि इस दौरान दो विश्व युद्ध भी हो चुके हैं और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध तो चल रहा है, लेकिन ये दूसरे रूप में है. चारों ओर हिंसा है और असंतुष्टि है. कोई खुश नहीं है. हर कोई आंदोलन कर रहा है. मिल के मालिक और वर्कर्स आंदोलन कर रहे हैं. मालिक और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. सरकार और जनता आंदोलन कर रही है. छात्र और शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं. हर कोई नाखुश और असंतुष्ट है.' RSS चीफ के बयान पर AIMIM पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर उनपर तंज कसा है और उनसे एक सवाल पूछा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, '2020 के नए भारत में आपका स्वागत है. यह इतना खराब है कि BJP के वैचारिक सहयोगी भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते. हालांकि मोहन भागवत को यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, उन्हें हमें बताना चाहिए कि हर कोई आंदोलन क्यों कर रहा है. यह कहीं इसलिए तो नहीं कि '5 मिलियन टन की अर्थव्यवस्था' आ गई है, सही कहा न अमित शाह.'

