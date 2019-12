CAA Protest: हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- प्रदर्शन करना हमारा अधिकार, लेकिन...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ देश में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. बीते गुरुवार कई संगठनों व नामी हस्तियां ने सड़कों पर उतरकर इस कानून को वापस लेने की मांग की. मंगलुरु, संभल और लखनऊ में प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया और तीन लोगों की मौत हो गई. उत्तर प्रदेश व कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है. संशोधित कानून व विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए शुक्रवार को लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई 'यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी' की बैठक में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरा आंदोलन बदनाम हो रहा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है लेकिन हम प्रदर्शनों में होने वाली हिंसा की निंदा करते हैं. जो भी लोग हिंसा में शामिल होते हैं, वो आंदोलन के दुश्मन हैं. प्रदर्शन होना चाहिए लेकिन ये तभी सफल होगा जब ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा.'

