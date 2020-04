PM के संबोधन पर ओवैसी का तंज, 'ये तो सिर्फ एक Tweet से हो सकता था, लेकिन वजीर-ए-आजम ने आज फिर ...'

Increasingly @PMOIndia 's “addresses to the nation” are things that can be done through a single tweet. As @TelanganaCMO has been demanding: states need relaxation of existing financial norms, fiscal relief AND immediate aid. Today, Wazeer r Azam has again ignored the plight of...

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन ऐसी चीजें हैं जो मात्र एक ट्ववीट से की जा सकती हैं, जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री मांग कर रहे है; राज्यों को मौजूदा वित्तीय नियमों मे छूट, राजकोषीय राहत और तत्काल सहायता की जरूरत है चाहिए, वजीर-ए-आजम ने आज फिर इन चीजों के अनदेखी कर दी....'

How long will Union government issue farmaans without providing support to states? How long will it say that states have the responsibility to feed hungry while not even releasing excess stock from FCI? If states are responsible then what'll the Union do? Issue more “guidelines”?