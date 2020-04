कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ओवैसी बोले- वैश्विक महामारी है या आम दिन, जब बेवजह मुस्लिमों को...

सानिया अहमद नाम की ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को ट्वीट किया था. असदुद्दीन ओवैसी ने इसपर रिप्लाई देते हुए लिखा, 'शास्त्री नगर के बी ब्लॉक के निवासी मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो 'मोहम्मडन्स' से परे नहीं सोच सकते. क्या ऐसा महसूस होता है कि हम एक वैश्विक महामारी के बीच में हैं या सिर्फ ये एक और दिन है, जहां कोई बिना किसी कारण के मुसलमानों को धमका सकता है और इससे दूर हो सकता है?'

In Shastri Nagar B Block, residents are singling out Muslims because they cannot think beyond 'Mohammedans'. Does it feel like we are in the midst of a global pandemic or is just another day where one can bully Muslims for no reason & get away with it? https://t.co/zcPeI8vzeQ