महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद के बीच सामने आया ओवैसी का पक्ष, कहा- हमारी पार्टी के 2 विधायक और...

महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए गहमा गहमी वक्त के साथ तेज होती जा रही है. सोमवार शाम तक संभावनों के बाद यह संकेत दे रहे थे कि महाराष्ट्र की सत्ता पर शिवसेना काबिज होगी लेकिन 7.30 बजते ही इस संभावनाओं पर राज्यपाल ने विराम लगा दिया. अब सरकार बनाने के लिए तीसरी बड़ी पार्टी NCP को न्योता भेजा गया है, जिन्होंने साफ किया है कि वह मंगलवार को कांग्रेस के साथ चर्चा के बीच कोई फैसला लेंगे. इन सारी सियासी उठापटक के बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ने अपना रुख साफ कर दिया है. पार्टी प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट कर साफ किया है कि AIMIM के दो विधायक हैं जोकि शिवसेना और कांग्रेस गठजोड़ को समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने लिखा कि पार्टी ने इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के राज्यपाल के दफ्तर को भी दे दी है.

. @aimim_national has 2 MLAs in Maharashtra & we will not be supporting the Shiv Sena-Congress government. A letter to the same effect will be sent to the Governor of Maharashtra briefly

असदुद्दीन ओवैसी ने य़ह भी लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे सिर पर सजाए गए 'वोट कटवा' के ताज को अब कांग्रेस के सिर पर सजा देना चाहिए. ओवैसी के अनुसार जिन लोगों को मैं, मेरी पार्टी और मेरे वोटर्स... तथाकथित सेक्यूलर पार्टियों के हार का कारण लगते थे. उम्मीद है उन्हें अब शांत होने की वजह मिल जाएगी.

I guess the CROWN of VOTE KATWA cannot sit on my humble head. It rightly belongs to the Indian National Congress.



Those who were blaming me, my party & our voters for the defeat of “secular” parties must be feeling quite content now.