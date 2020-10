बिहार चुनाव: ओवैसी ने बताया, RJD और कांग्रेस मिलकर बिहार में क्यों नहीं BJP को रोक सकते?

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2020) को लेकर चल रहे वार-पलटवार के दौर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi ) भी कूद पड़े हैं. यहां उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा RJD और कांग्रेस नजर आ रही है. AIMIM प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि RJD और कांग्रेस बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते, उन्होंने कभी भी राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया. ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि मैं आपके सामने एक विकल्प के रूप में आ रहा हूं. साथ में, हम न सिर्फ बीजेपी को रोकेंगे बल्कि आपके मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे.

RJD-Congress didn't stop BJP in Bihar, neither did they raise your issues regarding education, healthcare, roads or electricity. I'm coming before you as an alternative. Together, we'll not only stop BJP but we'll also raise your issues effectively https://t.co/LgimNypuS5