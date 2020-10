RSS चीफ भागवत के CAA वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार - हम बच्चे नहीं कि कोई हमें 'भटका' दे

दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा उत्सव पर संघ मुख्यालय नागपुर में आयोजित एक वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसकी आड़ में साम्प्रदायिकता भड़काना चाहते थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण ने इस विषय को ही ढक दिया.

We're not kids to be 'misguided'. BJP didn't mince words about what CAA+NRC were meant to do. If it's not about Muslims, just remove all references to religion from the law? Know this: we'll protest again & again till there are laws that require us to prove our Indianness...[1] https://t.co/uccZ8JTjsi