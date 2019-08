रवीश कुमार को 'रैमॉन मैगसेसे' पुरस्कार मिलने पर महबूबा मुफ्ती, अशोक गहलोत और डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर दी बधाई

एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को वर्ष 2019 के 'रैमॉन मैगसेसे' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. एनडीटीवी के रवीश कुमार को ये सम्मान हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए मिला है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए रवीश कुमार को बधाई दी है. सभी ने पत्रकारिता जगत में उनके योगदान के लिए सराहा है.

'रैमॉन मैगसेसे' पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार पहले देखते थे NDTV में चिट्ठियों का काम, 10 बातें

In a sea of media channels that've struck a Faustian bargain to distort the truth, one of the few people driven by integrity is @ndtv's Ravish Kumar. Glad that he's been honoured with 2019 Ramon Magsaysay award. Takes guts to speak up & stand out. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 2, 2019

महबूबा मुफ्ती ने लिखा, "NDTV के रवीश कुमार सच को तोड़ने-मरोड़ने वाले मीडिया चैनलों की बाढ़ में सच्चाई से जुड़े रहने वाले चंद लोगों में से एक हैं. खुशी हुई कि उन्हें 2019 का रैमॉन मैगसेसे पुरस्कार मिला. आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए."

Congratulations @ndtv's #RavishKumar for being the recipient of #RamonMagsaysayAward 2019, for your journalism to give voice to the voiceless. May you keep the flame of press freedom alight!@ravishndtv — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 2, 2019

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, ''साल 2019 के रैमॉन मैगसेसे पुरस्कार मिलने के लिए एनडीटीवी के रवीश कुमार को बधाई. पत्रकारिता में बेआवाज को आवाज देने के लिए उन्हें बधाई. आप प्रेस की स्वतंत्रता की आंच को बनाये रख सकते हैं.''

. @ravishndtv you champion. You deserve the Magsaysay Award and more. May your courage and conviction inspire your colleagues to never become ‘tamed journalists' — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 2, 2019

वहीं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी अपने ट्विटर के जरिए रवीश कुमार को बधाई दी है. उन्होंने लिखा, ''रवीश कुमार आप चैंपियन हैं. आप मैगसेसे अवॉर्ड समेत और अधिक के योग्य हैं. आपका साहस और दृढ़ विश्वास आपके सहयोगियों को प्रेरित करता है कि वे कभी भी 'दब्बू पत्रकार' न बनें.

एनडीटीवी के रवीश कुमार को मिला 2019 का 'रैमॉन मैगसेसे' पुरस्कार

गौरतलब है कि भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रैमॉन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से शुक्रवार को सम्मानित किया गया. इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है. प्रशस्ति पत्र में 44 वर्षीय कुमार को भारत के सबसे प्रभावी टीवी पत्रकारों में से एक बताया गया है. वह एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं.

