अशोक गहलोत के लेनदेन के आरोप पर पायलट कैंप का पलटवार, 'कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिये गए थे पैसे'

मीणा ने आरोप लगाया कि 'गहलोत के इशारों पर बसपा विधायकों ने दो बार अपनी पार्टियों को छोड़ दिया और कांग्रेस में विलय कर लिया.' अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने चार विधायकों को कांग्रेस में लाया. वहीं, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने छह विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया.

राजस्थान के 'जादूगर' का मायाजाल, पायलट न घर के रहे न घाट के

दौसा के एक और विधायक मुरारी लाल मीणा ने भी इसी तरह का सवाल किया है. उन्होंने कहा, 'हम परेशान हैं, क्योंकि वह हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं. हम उनसे पूछना चाहते हैं, 'जब हमने अपने आखिरी कार्यकाल में बसपा से कांग्रेस का दामन थामा, तो उन्होंने हमें कितना पैसा दिया.'

सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जिस रिसॉर्ट में ठहरे उसे बताया जा रहा 'क्वारंटीन सेंटर'

बता दें कि आज ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट (Sachin Pilot) पर निशाना साधते हुए कहा, "प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष BJP के साथ डील कर रहे थे. मेरे पास खरीद-फरोख्त के सबूत है." वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गहलोत ने कहा कि जयपुर में विधायकों की खरीद-फरोख्त हो रही थी, हमारे पास सबूत हैं. हमने लोगों को 10 दिन एक होटल में रखा अगर हम ऐसा नहीं करते तो वहीं दोहराया जाता जो मानेसर में हुआ था.



Horse trading was being done in Jaipur, we have the proof. We had to keep people at a hotel for 10 days, if we had not done that, the same thing that is happening in Manesar now would have happened back then: Ashok Gehlot, Rajasthan Chief Minister pic.twitter.com/tFQT0GVqpj