एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा (Election Commissioner Ashok Lavasa) को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. एडीबी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘वह (लवासा) वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्तों में से एक हैं और पूर्व में भारत के केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं.''

