Assam Flood: बाढ़ के पानी में कमर तक डूबकर लोगों को सुरक्षित निकाल रहे BJP विधायक

सैकिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'बाढ़ से मेरे विधानसभा क्षेत्र में तबाही मची हुई है. हम बहुत भीतरी इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. गांव की अर्थव्यवस्था में पालतू जानवरों का बड़ा योगदान है. आज, मैं कई जगहों पर फंसी हुई हजारों बकरियों को बचाकर खुश हूं.'

Flood is creating havoc in my constituency..we have been rescuing stranded people from interior places. pic.twitter.com/pNqOTKYuS5