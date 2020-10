असम NRC लिस्ट से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' पर बोले ओवैसी- बंगाली मुस्लिमों को निकाले जाने की नई कवायद

ओवैसी ने एक ट्वीट लिखकर कहा, 'बीजेपी असम में NRC की बड़ी हिमायती थी. अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए भी असम के लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, अब बीजेपी को इस बात की निराशा है कि इस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बाहर नहीं किए गए हैं. उनकी 'लाखों अवैध प्रवासी' वाली डरावनी कहानी झूठी साबित हो गई. अब ये लोग फाइनल लिस्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि 'पर्याप्त संख्या में' बंगाली मुस्लिमों को लिस्ट से बाहर किया जा सके.

उन्होंने कहा कि 'ये लोग प्रशासनिक चतुराई दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि फाइनल एनआरसी लिस्ट पब्लिश ही नहीं हुई है, ताकि इसे बदला जा सके. लेकिन लिस्ट 31, 2019 को पब्लिश की जा चुकी है.'

...they're trying to discredit the final list & restart the whole procedure so that an "adequate" number of Bengali Muslims can be excluded



They're using administrative trickery to say that the final NRC wasn't published & so it can be changed. It was published on 31 August 2019 pic.twitter.com/1yvIrU4fny