कब मिलेंगी सुविधाएं? 5 KM दूर से चारपाई में लिटाकर लाए गर्भवती महिला को, रास्ते में दिया बच्चे को जन्म

असम में लोगों को सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है, आपको यह खबर पढ़कर पता लग जाएगा. असम में एक महिला ने उस वक्त बच्चे को जन्म दे दिया, जब उसके परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे. गर्भवती महिला को रूई, प्लास्टिक शीट और कपड़ों से बनाए हुए स्ट्रेक्चर पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा था. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें दो लोग महिला को उस पलंग पर लिटाकर अस्पताल ले जा रहे हैं.

महिला का घर अस्पताल से करीब पांच किलोमीटर दूर है. ऐसे में उसे अस्पताल पहुंचाते हुए महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया. यह मामला चिरांग जिले के उदालगुरी गांव का है. हालांकि, अभी तक इस पर प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है कि गर्भवती महिला को एंबुलेंस की सुविधा क्यों नहीं मिली, या फिर किसी अन्य वाहन से उसे अस्पताल क्यों नहीं लाया गया.

#WATCH Assam: A woman gave birth on her way to a state Dispensary on a make-shift stretcher made using cot, plastic sheet and cloth, in Udalguri village of Chirang. Two people had to carry the woman on the make-shift stretcher for 5 km. (08-09) pic.twitter.com/gHkC4P8ZiP