PM मोदी ने AIIMS जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी का हाल जाना

खास बातें 11 जून से एम्स में भर्ती हैं पूर्व पीएम वाजपेयी पीएम नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी ने एम्स जाकर जाना हाल एम्स निदेशक ने कहा- वाजपेयी जी की हालत स्थिर

Prime Minister Narendra Modi leaves from All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) after meeting former prime minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/9YDeoOZ78W — ANI (@ANI) August 15, 2018

Prime Minister Narendra Modi reaches All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) to meet Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/BeGhqVh0z2 — ANI (@ANI) August 15, 2018

Union Minister Smriti Irani leaves from All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) after meeting Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. #Delhipic.twitter.com/GgVpDG5lri — ANI (@ANI) August 15, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जाना. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी करीब 2 महीने से AIIMS में भर्ती हैं. पीएम मोदी से पहले आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी एम्स जाकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जाना था. एम्स के निदेशक ने इस मुलाकात को रूटीन बताया. उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की हालत अभी स्थिर है.इससे पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत के बारे में जानने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गईं थी.इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार (11 अगस्त) को एम्स जाकर वाजपेयी की सेहत के बारे में जानकारी ली थी. वाजपेयी को गुर्दा (किडनी) नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्रनली में संक्रमण आदि के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था. मधुमेह के शिकार 93 वर्षीय भाजपा नेता का एक ही गुर्दा काम करता है.

पूर्व प्रधानमंत्री एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की निगरानी में हैं. वाजपेयी की सेहत पर कुछ दिन पहले एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें उनकी सेहत स्थिर बताई गई थी.