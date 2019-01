राजस्थान में अटल सेवा केंद्र का नाम बदलेगी अशोक गहलोत सरकार, अब इस नाम से जाना जाएगा...

राजस्थान (Rajasthan) में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तरों पर सेवा केंद्रों को अब अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendras) नहीं, बल्कि राजीव गांधी सेवा केंद्र (Rajiv Gandhi Seva Kendras) के नाम से जाना जाएगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि, 'हम इसका नाम राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र रखना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर इसका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र ही रखा जाएगा.' मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती योजनाओं का नाम बदलने की भाजपा सरकार की नीतियों पर वार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भुगतान ही पड़ेगा. भाजपा राजस्थान में इसका परिणाम भी भुगत चुकी है और अब देश की बारी है.

Rajasthan CM Ashok Gehlot states Seva Kendras at village panchayat&panchayat samiti levels will be again known as Rajiv Gandhi Seva Kendras, not Atal Seva Kendras; says, "we wanted to name it Rajiv Gandhi Atal Seva Kendra but on HC's order it'll be named Rajiv Gandhi Seva Kendra" pic.twitter.com/5gI2zNqvoT