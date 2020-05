कोरोनावायरस : नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया- कैसे बदली यात्रा की सूरत, अमेरिकी सिंगर के गाने की लाइन की Tweet

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तस्वीर ट्वीट करते लिखा- "लोग बदल रहे हैं! ये किसी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी का सीन नहीं है, सिंगापुर-मुंबई फ्लाइट का केबिन है. यात्रियों ने अपने चेहरे शील्ड से कवर कर रखे हैं... प्रोटेक्टिव गियर्स (सुरक्षा उपकरणों) का इस्तेमाल अब सामान्य बात हो गई है..." इसके साथ ही पुरी ने अमेरिकी सिंगर बॉब डिलन के मशहूर गाने 'द टाइम्स दे आर ए-चेंगिन' की लाइन भी लिखी है.

The times they are a changing!



Not a scene from a sci-fi blockbuster but a picture of passengers with face shields onboard the Singapore-Mumbai flight which landed earlier today.



Preventive measures are the new normal.

Changes are here to stay.@MoCA_GoI@airindiainpic.twitter.com/xMRvYS549Z