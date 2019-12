नागरिकता बिल का समर्थन करने वालों पर राहुल गांधी का तीखा वार, अब क्या कहेगी शिवसेना?

नागरिकता संशोधन बिल पर जहां जेडीयू आपस में बंटी आ रही है तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर 'नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है. जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है.' आपको बता दें कि इस शिवसेना ने इस नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में सरकार के पक्ष में वोट डाला है. वहीं शिवसेना इस मुद्दे पर खुलकर सरकार का समर्थन कर रही है. शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत से पूछा गया कि क्या पार्टी राज्यसभा में बिल का समर्थन करेगी तो उन्होंने कहा, अलग-अलग भूमिका होती क्या हमारी? राष्ट्र हित की भूमिका लेकर शिवसेना खड़ी रहती है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है. वहीं एनडीटीवी से बातचीत में अरविंद सावंत ने साफ किया है कि हमारे बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र के लिए है.

The #CAB is an attack on the Indian constitution. Anyone who supports it is attacking and attempting to destroy the foundation of our nation.