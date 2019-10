Ayodhya Case: सुन्नी वक्फ बोर्ड में मतभेद? वकील ने मध्यस्थता पैनल में समझौते की बातों को नकारा

अयोध्या केस में सुन्‍नी वक्‍़फ़ बोर्ड में मतभेद की खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने बयान जारी कर कहा है कि हमें किसी की भी मध्‍यस्‍थता मंजूर नहीं है. वकीलों ने कहा, "न हमें, न मुख्य हिंदू पक्षकारों को मध्यस्थता मंज़ूर है. सिर्फ ज़फ़र फारुकी और धर्मदास ने हिस्सा लिया. पैनल सदस्य श्रीराम पंचू और ज़फ़र फारूकी में तालमेल नज़र आ रहा है. रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं. रिपोर्ट लीक होने के समय पर भी सवाल है." आपको बता दें कि बुधवार के दिन जब अंतिम सुनवाई चल रही थी कि इस मामले में गठित मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. सूत्रों का कहना था कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा छोड़ने के लिए तैयार हो गया है साथ में यह भी कहा है सरकार अयोध्या में बाकी मस्जिदों का पुनरुद्धार कराए और मस्जिद बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई जाए.

Advocate on record for Sunni Waqf Board Ejaz Maqbool in Supreme Court has issued a press release and denied reports of settlement on Ayodhya issue before the mediation panel.