दीवाली पर सज गई अयोध्या नगरी, लाखों दीपों से जगमगाया - देखें VIDEO

अयोध्या में तीन दिनों तक होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया है. 13 नवंबर यानी आज शाम को अयोध्या की राम की पैड़ी पर दीपोत्सव किया गया है. दिव्य दीपोत्सव में इसबार दीपों की माला के जरिए प्रभु राम व भक्त हनुमान के विविध स्वरूपों के दर्शन करवाए जा रहे हैं. इसके लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वालेंटियर्स ने दीपों को निर्धारित स्वरूपों में गुरुवार को ही सजा दिया था. आज शुक्रवार को शाम के बाद दीपों की छटा देखते ही बन रही है.

#WATCH: Earthen lamps lit on the bank of River Saryu in Ayodhya as part of 'Deepotsava' celebrations. #Diwalipic.twitter.com/JzdhP7101y