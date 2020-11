अयोध्या में 3 दिवसीय भव्य दीपोत्सव का आयोजन, जलाए जाएंगे 5 लाख 51 हजार दीप

अयोध्या में तीन दिनों तक होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया है. 13 नवंबर यानी आज शाम को अयोध्या की राम की पैड़ी पर दीपोत्सव होगा. दिव्य दीपोत्सव में इसबार दीपों की माला के जरिए प्रभु राम व भक्त हनुमान के विविध स्वरूपों के दर्शन होगें. इसके लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वालेंटियर्स ने दीपों को निर्धारित स्वरूपों में गुरुवार को भी सजा दिया है. यह दीप शुक्रवार की शाम पांच बजे प्रकाशमान होंगे. विवि के इस बार अपने आठ घाटों पर विशेष धार्मिक व सामाजिक संदेश देने वाली दीपों की डिजाइन तैयार की है.

#WATCH Ayodhya's Ram ki Paidi ghats decorated with diyas for 'Deepotsav' today. 5.51 lakh earthen lamps will be lit at the ghats today evening pic.twitter.com/S7v30jRBFP