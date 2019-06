Ayodhya Terror Attack Case: अयोध्या आतंकी हमले के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद, एक आरोपी बरी

Ayodhya Terror Attack Case: साल 2005 में अयोध्या में हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है. 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी. बता दें कि 2005 में रामजन्मभूमि परिसर में आतंकी हमला हुआ था, जिनके आरोपियों पर आज फैसला सुनाया गया है. ये फैसला प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में सुनाया गया है. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज SC/ST दिनेश चंद्र ने की है. बता दें कि मामले में 5 आरोपी पिछले काफी समय से नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद हैं.

2005 Ayodhya terror attack case: Prayagraj Special Court sentences four convicts to life imprisonment and acquits one person. pic.twitter.com/T5bZKOXsJ2