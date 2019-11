Ayodhya verdict: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले- 'हमारी लड़ाई मस्जिद के लिए थी- हम खैरात में...'

Ayodhya Verdict: अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा. तमाम पार्टियों ने इस पर अपने रिएक्शन दिए. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इस मामले पर एक और प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा कि, हम खैरात में जमीन का एक टुकड़ा नहीं चाहते हैं. इतने वर्षों का हमारा संघर्ष और धैर्य जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था.' 'हमारी लड़ाई मस्जिद के लिए थी, 5 एकड़ भूमि के लिए नहीं.' इससे पहले अयोध्या पर फैसला आने के बाद भी ओवैसी ने रिएक्शन दिया था. ओवैसी (Owaisi) ने कहा था, 'मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्‍ट नहीं हूं. सुप्रीम कोर्ट वैसे तो सबसे ऊपर है, लेकिन अपरिहार्य नहीं है. हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें खैरात के रूप में 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए. हमें इस पांच एकड़ जमीन के प्रस्‍ताव को खारिज कर देना चाहिए. हम पर कृपा करने की जरूरत नहीं है.'



"We don't want a piece of land in khairaat. Our struggle and patience for all these years were not for a piece of land." - @asadowaisipic.twitter.com/pR9OIiIlmP