बाबुल सुप्रियो ने अनुराग कश्यप पर साधा निशाना, बोले- पहले दो-तीन हिट फिल्म बना लो...

फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो के बीच ट्विटर पर ठन गई. दरअसल, अनुराग कश्यप ने शिवम नाम के एक शख़्स को ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा कि, ''बेटा तुम स्कूल गए होते तो भक्त ना होते. बाक़ी- हम देखेंगे.'' बाबुल सुप्रियो ने अनुराग कश्यप को इसी ट्वीट पर घेर लिया और लिखा, 'भाई, दो-तीन हिट फिल्म बना लो. बहुत प्रोड्यूसर्स के पैसे डूब गए आपकी रिसेंट फिल्म में और टैलेंटेड एक्टर्स के करियर में ब्रेक लग लगा.' बाबुल सुप्रियो ने आगे लिखा, 'आप बहुत आगे निकल गए हैं भाई...कुछ तो मर्यादा रखिये और अपने टैलेंट और स्टेटस के साथ न्याय करिये. आप इस तरह अपमानजनक तरीके से प्रधानमंत्री को ट्रोल नहीं कर सकते हैं.'

Bhai.. Pehle do teen hit film bana lo•Bohot producers ke paise doob gaye aapke recent films mein aur talented actors ke careers mein brake lag gaye•U r going too far bro•Have some decency•Do justice to ur talent&status•U can't troll the Honble PM in this derogative manner https://t.co/69qldgXXU8