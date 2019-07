BJP विधायक बोले- मुस्लिमों के होती हैं 50 पत्नियां और 1050 बच्चे, यह जानवरी प्रवृत्ति है

विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है. यूपी के बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मुस्लिमों में एक-एक आदमी की 50-50 बीवियां होती हैं और 1050 बच्चे होते हैं. उन्होंने इसे जानवर प्रवृत्ति करार दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने भाजपा विधायक का वीडियो जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भाजपा विधायक ने कहा, 'मुस्लिम धर्म में लोगों की 50-50 बीवियां होती हैं और वे 1050 बच्चों को जन्म देती हैं. यह परंपरा नहीं, बल्कि जानवरी प्रवृत्ति है.'

हालही विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जायेगा. विवादास्पद बयानों के कारण अकसर सुर्खियों में रहने वाले बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि साल 2024 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. पूरी संभावना है कि वर्ष 2024 में भारत हिन्दू राष्ट्र घोषित हो जाए.

#WATCH Surendra Singh, BJP MLA from Ballia: In Muslim religion, you know that people keep 50 wives and give birth to 1050 children. This is not a tradition but an animalistic tendency. (14.07.2019) pic.twitter.com/i3AJa9ZSxw