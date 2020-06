चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध: हेमंत सोरेन ने कहा,'सरकार ने देर से उठाया कदम, संक्रमण पहले ही फैल चुका है'

चीन के साथ जारी विवाद के बीच सोमवार को केंद्र सरकार ने चीन की कंपनियों की द्वारा संचालित 59 मोबाइल Apps पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया. गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद से लगातार लोगों की तरफ से इस बात की मांग की जा रही थी. सरकार के फैसले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देर से कदम उठाया है. हेमंत सोरेन ने कहा, ' मेरा मानना है कि सरकार ने कदम उठाने में देर कर दी इन मोबाइल ऐप का संक्रमण पहले ही फैल चुका है.'

