बांद्रा का बवाल: टीवी पत्रकार पर रेलवे 'नोट' के आधार पर विशेष ट्रेन चलाने की जानकारी देने का आरोप, एक 'कार्यकर्ता' भी गिरफ्तार

सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे पर सोशल मीडिया में 'चलो घर की ओर' जैसे पोस्‍ट के जरिये लोगों को एकत्रित होने के लिए उकसाने का आरोप है. बुधवार सुबह उसे नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. इसी तरह एक टीवी जर्नलिस्‍ट को प्रवासी श्रमिकों के लिए स्‍पेशल ट्रेन चलाने की रिपोर्ट के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस का दावा है कि इस बात की संभावना है कि इस रिपोर्ट के कारण ही लोग बड़ी संख्‍या में उपनगर बांद्रा के एक स्‍टेशन के करीब एकत्रित होने के लिए पहुंचे. इस जर्नलिस्‍ट ने रेलवे के 'नोट' (नोटिफिकेशन) का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए जन साधारण ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है. आंतरिक कम्‍युनिकेशन में इस फैसले की पुष्टि हुई लेकिन एक वरिष्‍ठ रेलवे अधिकारी ने NDTV को बताया कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के फैसले के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था.

CLARIFICATION: A communication related to internal planning of SCR to assess demand for train services is being misinterpreted in some sections as decision to run spl trains for migrant labour



There is NO such proposal & ALL Passenger Trains stands CANCELLED till 03.05.2020