बीजेपी में शामिल हुईं बांग्लादेशी अभिनेत्री, नागरिकता को लेकर उठे सवाल

बांग्लादेश की जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री अंजू घोष (Anju Ghosh) बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गई हैं. कोलकाता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip Ghosh) की उपस्थिति में अंजू ने बीजेपी की सदस्यता ली है. इस दौरान सुश्री घोष को बीजेपी का झंडा सौंपा गया. वहीं दूसरी ओर अब उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मीडिया ने उनकी वर्तमान नागरिकता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी की गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बांग्लादेशी अभिनेत्री अंजू अपने हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हैं. उनके साथ दिलीप घोष भी हैं.

West Bengal: Bangladeshi Actress Anju Ghosh joined BJP in presence of state party president Dilip Ghosh in Kolkata, earlier today. When she was asked about her present citizenship, she denied to speak. pic.twitter.com/QfH3TaLP8b